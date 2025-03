Tito se vrača s tolpo desperadov

V nadaljevanju preberite:

​Desperadi, puščava, sonce, kitare, tekila, strast in klobuki so stereotipni pojmi chicano rocka, torej rocka, ki ga izvajajo Mehičani oziroma prebivalci ZDA mehiških korenin. Najbolj slaven je seveda Carlos Santana, eden od prvih je bil Ritchie Valens, eni od najodmevnejših pa člani skupine Los Lobos. Zasedbi Tito & Tarantula je prineslo svetovno prepoznavnost sodelovanje pri vampirski komediji Od mraka do zore cineastičnega dueta Quentina Tarantina in Roberta Rodrigueza. Kako je slišati v živo, se lahko prepričamo danes zvečer v Cvetličarni.