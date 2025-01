Poskočna glasba za otožna besedila

V nadaljevanju preberite:

Zasedba Nakána je sveža skupina pod vodstvom mlade skladateljice, pevke in violinistke Ane Mezgec, ki prepleta slovenski šanson, jazz in folk glasbo. Ob njej so še Leon Firšt kot pianist ter Gašper Peršl na tolkalih, Jošt Lampret na kontrabasu in Tilen Stepišnik na kitari. Nedavno so pri založbi Celinka izdali prvenec Gozd not. Z Ano Mezgec smo se pogovarjali o novem albumu, preseganju omejenosti klasične glasbene izobrazbe in privilegiju igranja z mojstri.