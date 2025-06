Tokrat je slogan sezone Moč lepote

V nadaljevanju preberite:

Delovanje Slovenske filharmonije bosta v sezoni 2025/26 zaznamovala kar dva glavna dirigenta, ki od septembra lani tesno sodelujeta z obema sestavoma, torej z Orkestrom in Zborom Slovenske filharmonije. To sta gruzijski dirigent Kahi Solomnišvili in angleški zborovski dirigent Stephen Layton. Moč lepote je slogan repertoarja­ Slovenske filharmonije v novi ­sezoni 2025/26. Ponujajo kar tri abonmaje s koncerti v Cankarjevem domu, dva abonmaja s koncerti v Slovenski filharmoniji, Družinski abonma in cikel ­sobotnih izobraževalnih matinej.