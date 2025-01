Umrl ustanovni član skupine Ana Pupedan, Marko Doles

V tragični nesreči na območju Cerknega je umrl Marko Doles, ustanovni član skupine Ana Pupedan. Bil je magister etnologije in kulturne antropologije, predan raziskovalec, glasbenik ter človek, ki je s svojo iskrivostjo in strastjo do življenja pustil neizbrisen pečat na mnogih področjih.

Marko Doles je širši javnosti najbolj poznan kot član skupine Ana Pupedan, ene najizvirnejših slovenskih rock zasedb po osamosvojitvi. Skupina, ki jo je krasil humor, družbena kritika in preprosta življenjska filozofija, je s svojimi skladbami, kot sta Časopis in *Pust', *obogatila slovenski glasbeni prostor. Čeprav je rad v šali poudarjal, da zaradi »zabušavanja« v glasbeni šoli ni imel dolge formalne kariere, je glasba ostala del njegovega vsakdana. Doma je rad prijel za kitaro, zabrenkal in zapel – zase in za svojo družino.

Poleg glasbenega ustvarjanja je bil Marko sodelavec Radia Študent, kjer je s svojim raziskovalnim delom pomembno prispeval k razumevanju medijev in njihove vloge v družbi. Radio Študent je raziskoval v svoji diplomski in magistrski nalogi, pri čemer je bil eden od soavtorjev knjige Brez nagobčnika: Radio Študent že od 1969. Knjiga je pomemben dokument o svobodi izražanja in alternativni kulturi, ki jo je srčno podpiral.

Rodil se je v Petelinjah pri Pivki, kjer je že kot mlad fant vzljubil naravo, glasbo in zgodbe domače pokrajine. Njegova radovednost in čut za zgodbe sta ga vodila tudi v zadnjih letih, ko se je preselil na Idrijsko-Cerkljansko. Tu je deloval kot raziskovalec lokalne dediščine in vodnik po Antonijevem rovu, kjer je z neizmernim navdušenjem obiskovalcem približal zgodovino idrijskega rudnika. Marko ni le vodil ogledov, temveč je pripovedoval zgodbe – tako, kot jih je znal le on, s toplino, humorjem in čutnostjo.

Marko je bil tudi velik ljubitelj narave, kulture in literature. Rad je "bral" pokrajine in ljudi, pri čemer je iskal drobne, pogosto spregledane detajle, ki so ustvarjali zgodbo širše celote. S svojim humorjem, preprostostjo in odprtostjo je bil človek, ki je znal vzpostaviti stik z vsakim.

Njegova smrt je velika izguba za glasbeno, kulturno in lokalno skupnost. Marko Doles bo ostal v spominu kot človek, ki je povezal strast do raziskovanja z ljubeznijo do glasbe in dediščine. Bil je prijatelj, mentor, glasbenik in pripovedovalec – človek, ki je pustil za seboj dediščino, ki bo živela naprej v glasbi, knjigah, raziskavah in spominih.