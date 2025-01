Pogrešanega v obsežni iskalni akciji v Cerknem našli mrtvega

Pod vodstvom policije je v soboto zvečer na območju naselja Šebrelje v občini Cerkno stekla iskalna akcija pogrešane osebe. V akciji, ki je bila ponoči prekinjena in se od jutra nadaljevala, je sodelovalo 100 prostovoljnih gasilcev, gorskih reševalcev, lovcev in vodnikov reševalnih psov.

Pogrešano osebo so danes dopoldan našli mrtvo, svojci so o tragičnem dogodku že obveščeni. Vzrok smrti je verjetno zdrs, ki se je zgodil pod pobočjem Šebrelj, ob reki Idrijci.

Iskanje so ponoči prekinili in ga danes nadaljevali ob 7. uri zjutraj, ko so pogrešanega našli mrtvega, je za Delo povedal vodja intervencije in poveljnik GZ Cerkno Sandi Kovačič.

Kovačič je za Delo še povedal, da se je pri iskalni akciji poškodoval eden od lovcev, ki so pomagali iskati pogrešanega. Po lovca je prišel helikopter z reševalci in ga odpeljal na zdravljenje.

Iskalna akcija se je začela v soboto nekaj pred 22. uro. Aktivirani so bili gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Šebrelje, Bukovo-Zakojca, Tolmin in Idrija z dvema letalnikoma, gorski reševalci Gorske reševalne zveze (GRS) Tolmin, Zveza vodnikov reševalnih psov Slovenije (ZRPS) Notranjska, Obalna in Severnoprimorska ter vodniki reševalnih psov Kinološke zveze Slovenije (KZS).