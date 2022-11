V novem letu se vrača že 6. Zimski festival

Vsako leto se na različnih lokacijah po Ljubljani zvrstijo koncerti s priznanimi domačimi in tujimi umetniki. V tokratni ediciji festivala bo glavno prizorišče Cankarjev dom, ko bodo glasbene prireditve popestrile zimsko dogajanje v Ljubljani in navdušile glasbene sladokusce.

Letošnji že 6. Zimski festival bo 28. februarja otvoril slavni tenorist Rolando Villazón, ki se je z edinstvenimi nastopi z vodilnimi mednarodnimi opernimi ansambli in orkestri uveljavil kot eden najbolj vsestranskih umetnikov našega časa. Njegov neponovljivo lepi glas in pozornost vzbujajoča odrska karizma prinašata pohvale kritikov, v časniku The Times je bil opisan celo kot »najbolj očarljiv divo našega časa«. Tenorista bo spremljal Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom italijanskega dirigenta Alfonsa Scarana.

Kot solista se bosta 1. marca s Slovenskim mladinskim orkestrom pod taktirko Žive Ploj Peršuh predstavila violinist Robert Lakatoš in klarinetist Arthur Stockel. Slednji se je s svojo virtuozno igro uveljavil kot strasten in eklektičen glasbenik. Ko je bil pri 21 letih imenovan za glavnega klarinetista orkestra Luksemburške filharmonije, se je izkazal za enega od vodilnih klasičnih umetnikov svoje generacije. Srbski violinist Robert Lakatoš je bil najmlajši študent violine na akademiji v rojstnem Novem Sadu, kjer danes deluje kot predavatelj. Uril se je tudi pri Julianu Rachlinu, ki je letos gostoval na jubilejnem, 70. Ljubljana festivalu.

FOTO: Festival Ljubljana

Dramatične možnosti, ki jih ponuja besedilo Rekviema, so dolgo vzbujale Berliozovo zanimanje. Njegovo delo izraža hrepenenje po veri, ozaveščenosti te potrebe in čaščenju; njegovo lastno pomanjkanje vere na neki način z glasbo izraža večne upe in strahove človeške rase. Mogočni rekviem, ki zahteva veliko zasedbo, bodo 2. marca izvedli Orkester Slovenske filharmonije ter zbori pod taktirko maestra Charlesa Dutoita, enega najbolj iskanih dirigentov na svetu. Kot solist bo nastopil prvak SNG Opere in baleta Ljubljana, tenorist Branko Robinšak.

Del letošnjega Zimskega festivala bo tudi 1. Mednarodno klavirsko tekmovanje Festivala Ljubljana, ki bo prvo pianistično tekmovanje takšnih razsežnosti v našem prostoru. Svoje znanje in izkušnje na izjemno visoki ravni bo na dveh finalnih večerih 3. in 4. marca izkazalo šest mladih pianistov, ki jih bo ocenjevala strokovna 9-članska žirija pod predsedstvom slovenske pianistke in zaslužne profesorice Dubravke Tomšič Srebotnjak. Širšemu občinstvu se bodo predstavili s klavirskim koncertom, ki ga bodo izvedli s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta in pianista Ricarda Castra, prvega Brazilca, ki mu je bilo podeljeno častno članstvo v Kraljevi filharmonični družbi.

FOTO: Festival Ljubljana

