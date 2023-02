Evrovizijo vračajo v Ukrajino

Dan po izjemnem in za mnoge celo ganljivem nastopu s priredbo skladbe Oj, Triglav, moj dom na odprtju svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah v Planici ter tik pred prvo obletnico ruskega napada na Ukrajino je skupina Laibach za konec marca napovedala nastop v Kijevu. Tako bodo prva tuja zasedba, ki bo, odkar traja vojna, tam v celoti izvedla koncert.

Novico o dogodku, poimenovanem Evrovizija, je skupina objavila včeraj popoldne na družbenih omrežjih in jo pospremila z verzom Ljubezen je edini motor preživetja iz skladbe Leonarda Cohena The Future z istoimenskega albuma iz leta 1992. »Cohenov citat se nanaša na našo skladbo z enakim naslovom, ki jo bomo igrali tudi v Kijevu in govori o moči ljubezni, ki presega sovraštvo in daje smisel življenju,« je za Delo pojasnil član in predstavnik Laibacha Ivan Novak. Skladbo so izdali lani novembra. »Enako velja za moč umetnosti,« je dodal.

Izkupiček od prodaje vstopnic bo šel v dobrodelne namene. FOTO: Ciril Jazbec/Laibach

FOTO: Joe Klamar/AFP

»Medtem ko se preostala Evropa pripravlja na praznovanje svoje ideje svobode in solidarnosti 9. maja v Liverpoolu, bo Laibach Evrovizijo popeljal nazaj v Ukrajino – tja, kamor spada in kjer se zdaj odvija edina prava in resnična vizija Evrope,« so zapisali v napovedi dogodka. Spomnimo: lani je na izboru za evrovizijsko popevko v Torinu zmagal ukrajinski Kaluš Orkestra s Stefanio, zaradi vojnega stanja v njihovi domovini pa bo letošnje tekmovanje gostila Velika Britanija. Stefanio, hvalnico (pevčevi) materi, so po začetku invazije povezovali z materjo Ukrajino. Kot je tedaj dejal frontman zasedbe, je pesem nato postala himna vojne, ob tem je izrazil željo, da bi postala tudi himna njihove zmage.

Zdi se nam korektno, da v tem smislu, s konkretno gesto, podpremo prizadevanja Ukrajincev v borbi proti agresiji na njihovo državo. Ivan Novak, član kolektiva Laibach

Brez državnega vrha

Laibach je za koncert v Kijevu, ki bo 31. marca ob 18. uri v dvorani Bel étage, napovedal repertoar, sestavljen iz nekaj njihovih najbolj himničnih pesmi, obenem pa naznanil izvedbo nove skladbe The Engine of Survival, ki bo predvidoma izšla v prvi polovici letošnjega leta. Zaradi omenjenih himničnih pesmi in marševskih ritmov, ki zaznamujejo številne njihove skladbe, Laibach med drugim primerjajo z vojaškimi orkestri, ustanovljenimi za ohranitev visoke morale na bojišču, je skupina zapisala na družabnih omrežjih.

S priredbo skladbe Oj, Triglav, moj dom so člani zasedbe Laibach v torek nastopili na odprtju svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah v Planici. FOTO: Matej Družnik/Delo

»Za gostovanje v Kijevu smo se odločili, ker so nas že nekaj časa vabili tja tudi tik pred vojno in ker se nam zdi korektno, da v tem smislu, s konkretno gesto, podpremo prizadevanja Ukrajincev v borbi proti agresiji na njihovo državo,« je dejal Ivan Novak. Izkupiček od prodaje vstopnic bodo namenili dobrodelnim organizacijam in živalim v Ukrajini.

Leta 2015 so kot prva zahodna glasbena skupina gostovali v Severni Koreji. FOTO: KNS/AFP/International News Agency

Doslej so sicer, kot je razbrati z njihove spletne strani, tam koncertirali oktobra leta 1997, ko so v Kijevu in Harkovu predstavili album Jesus Christ Superstars, ter šest let zatem znova v Harkovu. Leta 2015 so ob 70. obletnici osvoboditve izpod japonske nadvlade odmevno, kot prva zahodna glasbena skupina, nastopili v Severni Koreji. Slavoj Žižek je to označil za »doslej najbolj fascinanten kulturni, ideološki in politični dogodek v 21. stoletju«. Po njem je nastal tudi dokumentarni film Dan osvoboditve v režiji Uģ​isa Olteja in Mortena Traavika. Na vprašanje, ali jih bo v Kijevu sprejel tudi politični vrh, je Ivan Novak odgovoril: »Ni predvideno, da bi se srečali s političnim vrhom, in upamo, da to ne bo prišlo na dnevni red.«