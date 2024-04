Prava izbira klimatske naprave še pred poletjem

Na trgu je vsekakor na voljo široka paleta energetsko učinkovitih klimatskih enot, ki vam omogočajo hlajenje in ogrevanje vse leto. Daikin ponuja širok izbor klimatskih naprav po posebni spomladanski ceni.

Prav tako lahko izbirate klime po dizajnu, ki se najbolje zliva z vašim interjerjem. Klimatske naprave Daikin so zelo tihe. Zvočni tlak je merjen v dB, občuten na razdalji od 1 do 5 m notranje enote. Nižja ko je številka, tišje je delovanje. Določene naprave Daikin so skoraj neslišne, saj dosegajo glasnost le 19 dB. Tako boste vaš prostor še naprej lahko uporabljali za sprostitev, v ustreznem ambientu z ustrezno temperaturo.

FOTO: Daikin

Šest korakov do prave izbire klimatske naprave!

Kako med različnimi možnostmi poiskati pravo klimatsko napravo? Za vas smo pripravili šest temeljnih vprašanj, na podlagi katerih boste našli popolno rešitev. Le v nekaj korakih boste prišli do najustreznejše klimatske naprave.

Koliko prostorov želite klimatizirati? Z izbiro primerne moči klimatske naprave se izognemo previsokim stroškom in neučinkoviti porabi, pri čemer je treba upoštevati velikost prostora. Izbirate lahko med enojno split enoto in večdelnim deljenim sistemom. Split enojna enota pomeni, da je enota v vašem domu povezana z eno zunanjo enoto. To je optimalna rešitev za klimatiziranje enega prostora v vašem domu. Večdelni deljeni sistem vam omogoča, da imate več notranjih enot, ki so povezane v eno zunanjo enoto. S tem lahko ustvarite popolno klimo v več prostorih svojega doma. Kje natančno želite, da bodo enote nameščene? Priporočamo vam, da si sestavite seznam prostorov in sten, na katere želite namestiti enote. Če še ne veste, vam lahko pomaga strokovni Daikin Home Comfort partner. Kako veliki so prostori, v katere nameravate namestiti enoto? Višina prostora in velikost sobe v kvadratnih metrih določata moč. Z izbiro primerne moči klimatske naprave se izognemo previsokim stroškom in neučinkoviti porabi, pri čemer je treba upoštevati velikost prostora. Na primerno moč vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so lega prostora in steklene površine. Kje bi lahko postavili zunanjo enoto? Razmislite, kje sploh lahko postavite zunanjo enoto. Kako oddaljena bo zunanja enota od notranjih enot? Treba je vedeti, da krajša ko je razdalja med zunanjo in notranjo enoto, lažja in učinkovitejša je vgradnja. Za kaj točno želite uporabljati svojo klimatsko napravo? Samo za hlajenje ali tudi ogrevanje? Ali mora imeti enota integriran alergeni filter, vlažilec in tedenski urnik delovanja? Zelo pomembno vprašanje je, ali želite nadzirati svojo klimatsko napravo s spletnim programom Daikin Onecta. Območje ogrevanja pove pomembne informacije o razponu delovanja ogrevanja glede na zunanje temperature. Klimatsko napravo lahko nadzorujete od koder koli, kadar koli. Enoto preprosto povežite z Wi-Fi vmesnikom in prenesete aplikacijo Daikin Onecta. S telefonom lahko upravljate termostat, nastavljate temperaturne urnike in imate popoln pregled nad porabo energije.

FOTO: Daikin

Z odgovori na vprašanja vam lahko vam najbližji Home Comfort Expert partner pomaga pri iskanju vaše popolne rešitve. Lahko pa tudi obiščete iskalnik klimatskih naprav Daikin na https://iskalnik-klimatskih-naprav.daikin.si/, kjer boste lahko izbrali tip klimatske naprave, ki popolnoma ustreza velikosti vašega prostora, glasnosti, ki si jo želite, barvi, ki vam je blizu, in razred učinkovitosti, ki ga pričakujete. Daikin klimatske naprave. Točno takšne, kot jih želite

Naročnik oglasne vsebine je Daikin Central Europe