Strah in teflonska ponev

Ali delam napako, ker sem zavestno neobveščen? Kaj pa vem. Nisem povsem prepričan.

Pred dobrimi desetimi leti sem sklenil, da opravim z odvisnostjo od novic, notranje in zunanje politike ter komentarjev. Dolga leta sem namreč verjel, da se bom prelevil v opravilno nesposobnega imbecila, če bom slučajno pozabil pogledati vsa poročila in novičarske portale, prelistati vsaj tri časnike na dan, tri tednike na teden, ob sobotah pa vse možne priloge. Pri tem sem se seveda izgovarjal na poklicno deformacijo: človek, ki dela v medijih, je boljši človek in boljši medijski delavec, če medije čezmerno konzumira. Ob zajtrku in jutranji kavi sem tako redno gledal poročila in Odmeve, če sem jih prejšnji večer zamudil, potem pa sem se lotil še svežega dnevnega tiska.