Novi izzivi v finančnih storitvah

Letošnji Novi izzivi 2024 se osredotočajo na aktualne novosti v zakonodaji, vključno z digitalnim evrom, tehnološke novosti in trende v brezgotovinskem plačevanju ter druge finančne storitve.

Spoznali bomo in se pogovorili tudi o digitalnih rešitvah zavarovalnic, bank in plačilnih shem ter novostih, ki zadevajo promet, trgovino, turizem in javno upravo s poudarkom na lokalnih skupnostih.

Program vključuje strokovne prispevke, ankete med uporabniki storitev in primere dobre prakse. Obravnavali bomo izzive v (pre)poznavanju potreb uporabnikov storitev, priložnosti in omejitve pri sprejemnikih plačil, varnost in uporabo podatkov ter strategije uporabe podatkov o kupcih za načrtovanje poslovanja.

Konferenca bo ponudila tematsko bogata in raznolika omizja, na katerih bodo gostje z različnih področij predstavili svoja stališča. Udeleženci bodo imeli možnost sodelovati z zastavljanjem vprašanj in s sodelovanjem v glasovanjih o različnih stališčih.

Vabljeni 22. maja na Brdo pri Kranju! Spletna stran konference: https://nidfs.uradni-list.si/

