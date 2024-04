Novi VW Tiguan – SUV, ki ste si ga vedno želeli

Novega Volkswagnovega Tiguana ne bo težko prepoznati. S svojo markantno podobo deluje zelo suvereno, kar boste opazili že, ko vam bo prvič prekrižal pot. Zasnova z novo, zaprto mrežo hladilnika in velikimi prednjimi odprtinami za zajemanje zraka poudarja odlike vozila in poskrbi, da ima stilsko dovršeni pustolovec jasno prepoznaven obraz, na katerem izstopajo dinamično prilagodljivi visokoločljivi (HD) matrični žarometi IQ.Light s prepoznavnim svetlobnim podpisom. Vanj vgrajenih 19.000 LED-diod navduši, tudi ko Tiguan miruje – s pozdravno funkcijo pred vsako vožnjo in po njej na tla projicirajo ustrezno animacijo. Celoto lepo zaokroži mišičasti zadek s prepoznavno LED-osvetljeno letvijo, ki poskrbi, da novi Tiguan naredi vtis z vseh strani. Vsebina pa je vsaj tako pomembna kot oblika.

Na voljo je s klasičnimi in elektrificiranimi pogoni FOTO: Volkswagen

Inteligenten in varen

Tiguan z letnico 2024 skrbi, da je vožnja udobna, sproščena in varna. Za oznako IQ.Drive se skrivajo inteligentni asistenčni sistemi, kot so proaktivni sistem za zaščito potnikov, zaviranje v sili Front Assist s funkcijo zaznavanja pešcev in dva opcijska sistema (Emergency Assist in Travel Assist). Emergency Assist se aktivira v primeru kritičnega zdravstvenega stanja, ko zazna, da voznik ne upravlja več vozila, in najprej skuša izzvati njegov odziv, če pa mu to ne uspe, zaustavi vozilo in prepreči morebitno nezgodo.

Novi Tiguan obvlada tudi delno avtomatizirano vožnjo, posebej na regionalkah in avtocestah. Opremljen s potovalno asistenco Travel Assist zagotavlja vozno udobje na najvišji ravni, saj vam pomaga v monotonih in utrudljivih voznih situacijah in namesto vas ohranja smer na voznem pasu in hitrost ter pri tem upošteva razdaljo do spredaj vozečih vozil. V kombinaciji z avtomatskim menjalnikom DSG je sproščena vožnja mogoča celo v zastojih in počasnih kolonah, saj prevzame breme počasnega premikanja (beri: stalnega speljevanja in zaviranja). Poleg tega sta v naboru funkcij sistema še prediktivni tempomat in asistenca za ovinke, ki prilagajata hitrost vozila veljavnim hitrostnim omejitvam in poteku poti (ovinkom, krožiščem itd.).

Voznika in sopotnike bo navduševal in razvajal s kopico uporabnih tehnoloških pripomočkov, s katerimi je vožnja bolj udobna, zabavna, sproščena in seveda varna. FOTO: Volkswagen

K varni vožnji v nočnem času močno prispevajo že omenjeni HD matrični žarometi IQ.Light. Novi Tiguan lahko na cestno površino projicira oznake, ki vozniku pomagajo pri vožnji po zoženih odsekih na avtocesti in izboljšajo vidljivost, obenem pa druge udeležence v prometu in prometne znake še precizneje izloči iz svetlobnega snopa dolgih luči.

Naelektren in elektrificiran

Ne le notranja prostornost, za dobro počutje voznika in potnikov je odlično poskrbljeno z infozabavnimi sistemi in povezljivostjo. Visokoločljivostni zaslon z merilniki Digital Cockpit Pro se hvali z diagonalo 26 cm (10,2 palca), hvalevredna pa je njihova prilagodljivost prikaza informacij in navigacije individualnim željam voznika. Za doplačilo lahko dobite tudi projicirni sistem, ki ključne informacije o vožnji projicira na vetrobransko steklo, tako da vam ni več treba umikati pogleda s ceste.

Sopotnike bo razveseljeval velik zaslon na dotik, katerega diagonala meri 32,8 ali celo razkošnih 38,1 cm in lahko s pomočjo sodobnih aplikacij skrbi za digitalno razvedrilo in zabavo. Priporočamo vam, da novega Tiguana opremite še z dostopno točko za WLAN in tako bo stabilna internetna povezava na voljo vsem potnikom, ki jim tudi na daljših poteh ne bo dolgčas. Da boste do vsakega novega cilja prispeli varno in zanesljivo ter po optimalni poti, pa bodo poskrbele navigacijske storitve iz paketa VW Connect Plus, saj obvladajo tudi prometne informacije v realnem času.

FOTO: Volkswagen

Pretakanje digitalnih vsebin in spletni radio omogočata pameten dostop do razvedrilnih vsebin: uživajte v poslušanju svoje najljubše glasbe, digitalnih radijskih postaj in podkastov, ne glede na to, kje ste. Upravljanje je po zaslugi drsnikov in površin na dotik nadvse intuitivno.

Napredna elektrifikacija se lahko skriva tudi pod motornim pokrovom. Novega Tiguana lahko poganja bencinski, dizelski ali pa hibridni pogonski sklop. Volkswagen je Tiguana elektrificiral s sodobnim priključnohibridnim pogonom v različicah z 204 ali 272 KM sistemske moči. Obe premoreta tehnologijo hitrega DC-polnjenja, Tiguan eHybrid pa lahko po zaslugi zmogljivejše vgrajene baterije zdaj prevozi do 100 kilometrov s hitrostjo do 140 km/h izključno na elektriko, tj. brez lokalnih emisij. Vizualno naelektren športni terenec, ki blesti na področju vsestranske uporabnosti, je tako postal spodobno elektrificiran.

Piko na i pa postavi t. i. gumb za doživetje vožnje. Zgolj pritisk nanj in izbira enega izmed prednastavljenih programov Atmospheres lahko prilagodi več nastavitev hkrati – od ambientne osvetlitve, predvajanja glasbe do klimatske naprave. Kot če bi se med vožnjo presedli v drug Volkswagnov avtomobil! Tako v enem vozilu dobite poslovni avtomobil, družinski avtomobil in celo vozilo s pridihom športnosti, če tako želite. Da, novi Tiguan je vsekakor vozilo, pripravljeno na naslednje desetletje.

FOTO: Volkswagen

