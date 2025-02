Zvočni pejsaži irske ljudske pesmi

V nadaljevanju preberite:

Irski kvartet Lankum sestavljajo brata Ian in Daragh Lynch, Radie Peat in Cormac MacDiarmada. S četrtim albumom False Lankum je zasedba utrdila sloves ene od najpomembnejših sodobnih irskih zasedb. Na osnovi tradicionalnih pesmi in preprostih igralnih tehnik je skupina razvila posebno, skoraj že psihedelično poslušalsko izkušnjo. Ob izvrstnem koncertu v ljubljanskem Kinu Šiška v okviru festivala Ment smo se pogovarjali z Ianom Lynchem in Cormacom MacDiarmado.