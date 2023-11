Glasbeno bogastvo na Domžalskem in Brežiškem

Nedavno sta izšli knjigi Po poteh zabavne glasbe Jožeta Skoka ter Brežiški glasbeniki in zasedbe skozi čas Vilka Ureka, ki poskušata ohraniti spomin na lokalno glasbeno dogajanje.

Upokojeni radijski novinar Jože Skok je knjigo Po poteh zabavne glasbe izdal v samozaložbi; gre za nadaljevanje njegove monografije Zabavni ansambli na Domžalskem iz leta 2020. Ker je zgodb in spominov o zabavni glasbi očitno še veliko, se avtor pri novem delu drži domžalskega območja, a kontekst tudi razširja. Kot pravi, so imele tedanje zasedbe v Jugoslaviji težave z nakupom kakovostnih glasbil, »tudi vinilnih singlov in kasneje albumov ni bilo lahko dobiti. Lahko si samo zamišljamo, kakšne muke so doživljali ansambli, ki so morali izvajati tuje uspešnice. Pa niso imeli kaj prijeti v roke,« pravi Skok, vendar so si glasbene zasedbe med sabo solidarno pomagale. Veliko svetovnih uspešnic so tudi prevedli v slovenščino ali srbohrvaščino.

Takrat so bili predvsem plesi oblika glasbenih nastopov, na primer v Hali komunalnega centra v Domžalah, za obisk plesa v ljubljanski Festivalni dvorani in v Grobljah pri Domžalah pa je veljal strog način oblačenja in vedenja, pravi Skok. Sicer pa se nekdanjih časov spominja v pogovorih z različnimi glasbenimi sogovorniki ter s številnimi zgodbami in anekdotami. Tako v knjigi obravnava pomen Glasbene šole Domžale pri razvoju lokalne glasbene scene, lokalne glasbene prireditve od Glasbenih snežink do ene prvih tovrstnih dobrodelnih glasbenih prireditev Mladi za pomoč Indiji, pa dejavnost zasedb, kot so Kamniktiti, Studio 6, Nevtroni, Sex Machine, Kovinarji, Replay, Karavan, Kan, Brezno zla, Weeping Willow in druge.

Enciklopedija brežiške glasbe

Učitelj glasbene vzgoje in višji knjižničar Vilko Urek je z izdajo knjige Brežiški glasbeniki in zasedbe skozi čas, ki je izšla pri Glasbeni šoli Brežice, natančno popisal in opisal glasbeno delovanje v tej posavski občini. Verjetno je tako občina Brežice ena redkih, če ne edina, ki ima tako natančno zapisano glasbeno dogajanje.

To je prava enciklopedija brežiške glasbe, v kateri je v desetih poglavjih popisanih več kot tisoč glasbenikov in več kot 450 glasbenih zasedb. »Prav knjižničarstvo in moje glasbeno delovanje sta me vodili k zamisli, da iz pozabe iztrgam brežiške glasbenike in zasedbe, ki smo se včasih in se še vedno kakor koli ukvarjamo z glasbo. V začetku sem mislil, da poznam skoraj vse zasedbe. Ob raziskovanju in pogovorih z več kot tisoč različnimi glasbeniki pa sem ugotovil, da jih veliko ne poznam. Moji sogovorniki so mi našteli glasbenike, o katerih do takrat še nisem slišal,« je v uvodu poudaril avtor. Vsekakor je Posavje znano po pevskih zborih, godbah na pihala in številnih glasbenih zasedbah, med katerimi je veliko zelo alternativnih. Brežiški grad z Viteško dvorano pa premore eno najlepših koncertnih dvoran v Sloveniji in tudi v Evropi.

Brežiški glasbeniki in zasedbe skozi čas je natančno delo, ki razkriva, koliko razgibanega glasbenega bogastva premore zgolj ena slovenska občina. Delo je bogato s fotografskim gradivom, natančnimi podatki in glasbenim pojmovnikom, kar je avtor ob ponatisu še razširil z dodatkom, glasbeniki in zasedbami, ki so bili v prvi izdaji spregledani.

Čeprav imata zelo različen pristop – Urekova knjiga je natančno in sistematično razdelano enciklopedično delo, medtem ko je Skokova polna zgodb –, sta obe knjigi pomemben poskus, da bi iz pozabe iztrgali bogastvo lokalnega glasbenega delovanja.