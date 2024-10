Nekaj, kar spominja na pravo življenje

V nadaljevanju preberite:

Milan Kleč (1954) je eden najbolj plodovitih in nagrajevanih sodobnih slovenskih literarnih ustvarjalcev, a tudi eden tistih, ki so izrazito avtorski. Hočem reči, ko bereš Kleča, veš, da bereš Kleča. Kajti, kot je Jaša Zlobec zapisal na zavihku njegove druge kratkoprozne knjige, »redka je proza, in to ne samo slovenska, ki je tako odkrita in brez predsodkov«.