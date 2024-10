Material, podoben kraljični na zrnu graha

V nadaljevanju preberite:

Kot je povedala Bojana Ristev­ski Mlaker, ju z Miho Pernetom povezuje »neka morbid­na črta – imava skupno morbidno črto. Pred nekaj dnevi je Miha enemu od obiskovalcev studia keramike Juha dejal, da on skrbi za duhovitost, jaz pa za grozo, kar je pravzaprav res, a le delno, saj najina dela v resnici veže preplet humorja in temačnosti. Ob tem je skupna točka še raba materiala, Miha kaplja in slika s porcelanom, jaz pa slikam oziroma rišem na porcelan.«