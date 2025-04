V nadaljevanju preberite:

Moj najmlajši sin ima dobri dve leti, mi pravi akademska slikarka in ilustratorka Maja P. Kastelic (1981). »Ko je bil star nekaj mesecev, sem neke noči brez kakšne smiselne razlage ali povoda, razen rahlo zmanjšane prištevnosti zaradi pogostega vstajanja, pomislila, kako neki se živi v modrem emajliranem čajniku.« In iz te misli se je rodilo Povabilo, slikanica o prijateljstvu, druženju in gostoljubju, o lepotah praznovanja, lepotah rajanja.