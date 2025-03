V nadaljevanju preberite:

»V tej noči nas je na tisoče. Vsi smo izkoreninjeni. Odtrgani. Plen ogromne tatvine,« v mojstrskem poetičnem dokumentarcu­ ­Dahomej (2024) slišimo govoriti­ artefakte, ki so bili leta 1892 zaplenjeni ob vdoru francoskih kolonialnih sil v Kraljevino Dahomej (današnji Benin). Od približno 7000 artefaktov, ki so postali last francoskih muzejev, jih je Francija doslej vrnila le 26.