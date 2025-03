Vijugasti stavki Daga Solstada

V nadaljevanju preberite:

Nekega dne bo star in nekega bo mrtev, a dotlej si je moral z nečim zapolnjevati čas, beremo v romanu Plahost in dostojanstvo (Genanse og verdighet) Daga Solstada. Sam si je zapolnjeval čas s pisanjem skoraj tridesetih knjig, ki se uvrščajo v vrh skandinavske literature. Odkar se je pred dnevi poslovil, star 83 let, znova odzvanjajo besede pisatelja Pera Pettersona, ki je Solstada označil za »najboljšega, najbolj inteligentnega romanopisca, kar jih premore Norveška«.