Digitalne aplikacije – z vami kjer koli in kadar koli za le 1 evro na mesec

Med aplikacijami za poslušanje in branje različnih vrst digitalnih vsebin, ki so tudi pri nas vedno bolj priljubljene med uporabniki, sta tudi mobilna aplikacija Delo in digitalna knjižnica Mladinska knjiga PLUS.

Najboljše iz resničnega in knjižnega sveta

Izkoristite odlično priložnost in se tudi vi seznanite z vsemi prednostmi in funkcionalnostmi, ki jih prinašata obe aplikaciji, ter se pridružite vsem, ki si z digitalnim branjem krajšajo čas med vožnjo na vlaku, med dopustom ali v čakalnici, in vsem, ki si ne predstavljajo življenja brez branja. Z aplikacijama Delo in Mladinska knjiga PLUS boste vedno imeli na zalogi veliko dobrih vsebin za branje tako iz resničnega kot iz knjižnega sveta.

Časopisna hiša Delo in založba Mladinska knjiga sta pripravili privlačno ponudbo. Do 30. marca so njihove digitalne vsebine v neomejenem obsegu na voljo za le 1 evro. Več informacij o akciji Berem digitalno.

Popolnoma prilagodljivo in priročno

FOTO Depositphotos

Z Delom boste vedno na tekočem z aktualnim dogajanjem na političnem, gospodarskem, družbenem, kulturnem in športnem področju. Z mobilno aplikacijo Delo boste imeli dostop do vseh edicij časopisne hiše Delo – poleg časopisatudi prilogein tedniks prilogo

Članki so na voljo v obliki PDF, kar pomeni, da jih lahko prebirate na enak način kot tiskane, poleg tega imate vedno možnost poslušanja člankov, brskanja po arhivu in poslušanja obogatenih digitalnih vsebin, kot so D podkasti iz bogate Delove produkcije, kar je posebej priročno med daljšimi vožnjami, ko ne morete brati. Napreden iskalnik omogoča iskanje po ključnih besedah, imenih oz. pojmih tako v tiskanih kot spletnih edicijah. Za prilagoditev uporabniške izkušnje so vam na voljo ročno povečevanje velikosti pisave, optimizacija za dislektike in prilagoditev barvne sheme za lažje branje.

Mobilna aplikacija Delo poleg poslušanja člankov ponuja tudi možnost shranjevanja PDF-edicij in posameznih člankov v zaznamke ali na napravo za branje tudi v trenutkih, ko boste brez povezave. Za najbolj neučakane bralce Dela bo še posebej zanimiva naslednja možnost: jutranje Delo vas bo razveseljevalo že večer pred izidom, ko po 22. uri izide različica časopisa PDF za naslednji dan.

Ljubitelji ugankarskih izzivov bodo navdušeni nad vsak dan novimi križankami in sudokuji. Interaktivne enigmatske vsebine lahko rešujejo kar v aplikaciji.

Za neomejeno prebiranje vsebin na Delo.si si naložite mobilno aplikacijo Delo in se naročite na paket Delo Digital: prvi mesec za samo 1 EUR. Povezave: trgovina Google Play

trgovina Apple Appstore

Več kot 1000 e-knjig in zvočnic na telefonu ali tablici

FOTO: Depositphotos

Si ne predstavljate prostega časa brez branja in dopusta brez dobrih knjig, ki vas spremljajo tudi na vlaku, letalu ali v čakalnici?

Bogata izbira knjižnih naslovov mobilne aplikacije Mladinska knjiga PLUS pa nagovarja vse, ki radi veliko berejo, naj bo to leposlovje, mladinska in otroška literatura, humanistika, kulinarika, biografije ali razni priročniki in drugi naslovi iz sveta umetnosti ali naravoslovja. V aplikaciji največje slovenske založbe boste poleg več kot 1000 e-knjig našli tudi vrhunski izbor zvočnic in drugih videovsebin.

Do ekskluzivnih vsebin in knjig lahko dostopate pred uradnim izidom in poleg tega uživate še v brezplačni poštnini na emka.si.

S prijetno knjigo na telefonu ali tablici bo vsak trenutek nepozabna dogodivščina.

Naročite paket Mladinska knjiga PLUS: prvi mesec za samo 1 EUR (uporabite kodo BEREMDIGITALNO1). Povezave: trgovina Google Play

trgovina Apple Appstore

Več informacij o akciji Berem digitalno – najboljše iz Dela in Mladinske knjige

Vsebina je nastala v sodelovanju Dela in Mladinske knjige