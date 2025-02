»Zgodba, ki me je odnesla – in mi pripeljala ljubezen«

Kako si razporedimo obveznosti in kaj bomo počeli v tako imenovanem prostem času, je seveda odvisno od nas samih. Tudi dolge ure, ki jih vsak dan preživimo na javnem prevozu, ko se vozimo v službo in šolo, so dragocen časovni okvir, ki ga lahko posvetimo branju. S prijetno knjigo v roki, na telefonu ali tablici, pa naj bo to napet roman ali poučen priročnik, bo vsaka pot na delo nekaj, kar bomo komaj čakali. Prometni zastoji, nepregledne kolone vozil in zamude vlakov nam ne bodo mogle priti do živega, če bomo imeli pri sebi skrito orožje – knjigo kot neusahljiv vir znanja, domišljije in zabave.

Vsaka pot je priložnost za novo zgodbo

Si tudi vi ne predstavljate večera brez branja, počitnic brez dolgega seznama novih naslovov in potovanja z vlakom brez dobre zgodbe, ki vas tako prevzame, da vam je žal, da se ne peljete na drug konec države? Tudi 26-letna Katarina, ki končuje študij psihologije, se je pred leti več kot navdušila na digitalnimi knjigami, saj so zanjo čisto nov in nenadomestljiv vir strokovne in leposlovne literature. Že kot zvedava srednješolka je bila med najbolj aktivnimi člani šolske in mestne knjižnice. »Če v osnovni šoli za darilo nisem dobila nove knjige, pa čeprav le eno od mnogih nadaljevanj Pet prijateljev, sem čisto na skrivaj malce zavila z očmi in upala, da jo bom v knjigarni lahko zamenjala za kaj bolj odraslega,« se spominja zaprisežena bralka, ki ima med svojimi dogodivščinami, povezanimi s knjigami, tudi to, kako je zaradi dobre knjige skoraj ostala brez zmenka.

»Ko me neka zgodba potegne vase, se tako prepustim dogajanju, da popolnoma pozabim na zunanji svet. Tako zelo, da zamudim svojo izstopno postajo in se z vlakom peljem naprej, dokler me razgled z okna ne opomni, da bi morala že zdavnaj izstopiti,« je povedala 37-letna Kristina, ki je nekega poletja z vlakom potovala iz Celja v Kranj, da bi se srečala s svojo študentsko simpatijo.

»'Dobiva se na železniški,' mi je napisal, 'saj ne boš mogla zgrešiti, katera je naša, potem greva pa malo naokrog'. Ko sem pogledala skozi okno, se je pred mano odprla panoramska slika karavanških hribov in vedela sem, da sem gladko zamudila izstop za Kranj. Takrat sem mu napisala, da bom kako uro zamudila, da sem se zgubila v knjigi. In to je še vedno najina skupna šala – da rada berem in se vedno izgubim,« se spominja absolventka, ki je bila vesela, da jo je bodoči fant vse popoldne čakal na postaji.

Vsako leto ji na obletnico tega zmenka kupi novo knjigo. Pred kratkim pa je namesto knjige kupil digitalni dostop do knjižnih polic Mladinske knjige, ki obsegajo več kot 1.000 e-knjig, zvočnic, animiranih pravljic in videovsebin. »Najlepše je, da imam dostop do knjig in časopisov kjer koli. Če sem razpoložena za kriminalko, jo najdem v trenutku. Vsaka vožnja z vlakom je zdaj moj čas za branje,« še pove Katarina, ki se dolgih poti zdaj pravzaprav veseli. Katarina ni edina, ki je branje na poti vzela za svojo rutino. Vse več ljudi se odloča za digitalne knjige in časopise, saj omogočajo več svobode, priročnosti in dostopnosti. Naj se tudi vaš vlak še danes spremeni v ekspresnega.

Povprečno število prebranih knjig na leto

Spletna platforma World Population Review, ki ponuja podatke o demografskih trendih, gospodarstvu, izobraževanju in drugih statističnih kazalnikih, razkriva, koliko knjig ljudje preberejo v povprečju. Povprečen Američan prebere približno 17 knjig na leto, Indijec 16, Britanec 15, Francoz 14, Italijan pa 13. Po podatkih raziskave o bralni pismenosti Knjiga in bralci je lani vsak Slovenec letno prebral povprečno pet knjig, kar je bolje kot leto prej.

