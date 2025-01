»Vedno je z menoj. Ta občutek je veličasten in obenem pomirjujoč«

»Od nekdaj veliko berem, rada sem na tekočem z vsem, kar se dogaja doma in po svetu, spremljam knjižne novosti in si ne predstavljam dneva brez branja, jutra brez časopisa in dopusta brez dobrih knjig,« nam je povedala 42-letna Veronika, ki tudi z branjem goji svetovljanskega duha in splošno razgledanost.

Njeno delo na oddelku za korporativno komuniciranje pri večjem mednarodnem podjetju od nje zahteva, da je spretna v izražanju, da zna izbrati besede glede na priložnost in sogovornike, in prav z branjem ohranja dobro kondicijo na tem področju. Svojo ljubezen do literature prenaša na svoje osnovnošolske otroke, ki so z vsakodnevnim večernim branjem že pridobili to pomembno življenjsko navado, da branje postane lep del vsakodnevnega življenja: »Če že ne berem zase, pa berem zvečer otrokom oziroma poslušam, kako oni berejo. Knjig sicer ne berem vsak dan, so pa moje stalne spremljevalke.«

Kot bi bral tiskan časopis, le veliko bolj prilagodljivo in priročno

FOTO: Depositphotos

Njeno vsakodnevno branje obsega vse edicije časopisne hiše Delo, ki so z mobilno aplikacijo Delo postale še bolj dostopne, saj jih lahko prebira tako rekoč kjer koli in kadar koli. »Delo je moj časopis že od fakultete naprej – je znamka, ki ji zaupam. Ponuja preverjene analize, različna mnenja in poglede, poglobljene zgodbe iz virov, ki jim zaupam, zato je digitalna različica Dela v obliki mobilne aplikacije logična izbira. Poleg tega sem tudi naročena na tiskano sobotno Delo in Nedelo in tako kombiniram obe različici. Ker so članki v obliki PDF, jih lahko prebiram na enak način kot tiskane, vendar kjer koli in kadar koli, kar mi zelo ustreza,« je povedala Veronika in posebej poudarila odlično možnost, da jutranje Delo lahko prebira že večer prej, po 22. uri, ko izide različica časopisa PDF za naslednji dan. Za dodatno prednost pa se je izkazala tudi možnost poslušanja člankov, kar je posebej priročno med daljšimi vožnjami, ko ne moreš brati. »Med vožnjo, posebej z vlakom, včasih poslušam tudi Delove podkaste, ki so v aplikaciji pregledno zbrani na enem mestu.«

Časopisna hiša Delo in založba Mladinska knjiga sta letošnje leto začeli s privlačno ponudbo svojih digitalnih vsebin, ki so vam od 21. januarja do 28. februarja na voljo za le 1 evro.

Vsak dan nove križanke in sudoku

Ljubitelji križank in sudokujev pa bodo navdušeni nad vsak dan novimi ugankarskimi izzivi, ki so na voljo v aplikaciji Delo, kjer so poleg dnevnega časopisa tudi PDF-verzije vseh Delovih prilog, kot so Ona, Deloindom, Vikend, Sobotna priloga, pa tudi tednik Nedelo s prilogo Odprta kuhinja.

Neomejen dostop do vseh vsebin prvi mesec le 1 EUR Bi tudi vi radi vsakodnevno spremljali novice, intervjuje, analize in poglobljene prispevke uveljavljenih avtorjev? Z mobilno aplikacijo Delo, ki ponuja številne uporabne funkcionalnosti, kot sta možnost shranjevanja PDF-edicij in posameznih spletnih člankov ter poslušanje člankov, boste gotovo veliko bolj na tekočem z aktualnim dogajanjem na političnem, gospodarskem, družbenem, kulturnem in športnem področju. Naročniki paketa Delo Digital pri Delu dostopajo do aplikacije Delo, v kateri so na voljo obogatene digitalne vsebine, kot so D podkasti, križanke, digitalizirane izdaje časopisa in prilog, neomejeno prebirajo vsebine na delo.si in brskajo po arhivu, listajo digitalizirano Delo in Nedelo ter vse njune priloge že večer pred izidom (od 22. ure). Naročite paket Delo Digital: prvi mesec za samo 1 EUR.

Namesto kovčka s knjigami le dostop do digitalne knjižnice

FOTO: Depositphotos

Ker sama in z družino veliko potuje, se je pred pojavom digitalnih knjižnic vsakokrat ukvarjala s tem, kako spakirati ogromno količino knjig, brez katerih ni pravih počitnic. To je čas, ko se končno lahko malo bolj posvetiš branju, saj si brez vsakodnevnih obveznosti in je več časa za nove zgodbe, svetove in tudi nova znanja.

Sanje vsakega ljubitelja knjig so, da bi imel vedno na razpolago celotno knjižnico ali pa vsaj eno malce daljšo polico. »Odkar imam aplikacijo Mladinska knjiga Plus, imam občutek, da bolj nadzorujem čas. Tiskanih knjig namreč ne morem povsod nositi s seboj, aplikacijo pa imam vedno na telefonu, ki je povsod z mano, in ko se ponudi priložnost, lahko hitro pobegnem v svet zgodb. Vseh knjig, ki bi jih želela, v aplikaciji seveda ne more biti, vendar je ta občutek, da imaš eno domačo knjižnico pri sebi, res veličasten in obenem pomirjujoč,« nam je zaupala Veronika, ki si redno zapisuje, koliko naslovov je že prebrala, in odkar ima aplikacijo, se njen seznam daljša hitreje. »Preprosto imam več priložnosti za branje – ko čakam, ko se vozim (zvočnice), ko sem kje stran od vsakodnevnega ritma …«

Najpogosteje bere leposlovje, predvsem sodobne romane in moderne klasike. V posebno veliko veselje ji je, ko se na aplikaciji pojavi nova knjiga slovenskega ali tujega avtorja. »Najpogosteje berem e-knjige, čeprav je na voljo tudi veliko zvočnih (avdio) knjig, ki so mi zelo zanimive, a jih še ne poslušam pogosto. Sem pa že nekajkrat svoje otroke navdušila za določeno otroško ali mladinsko knjigo, da sem jim ponudila e-različico ali pa celo zvočnico,« še dodaja navdušena uporabnica mobilne aplikacije Delo in digitalne knjižnice Mladinska knjiga PLUS.

FOTO: Depositphotos

Več kot 1000 e-knjig in zvočnic prvi mesec le 1 EUR Naročniki paketa Digitalni svet pri Mladinski knjigi lahko berejo in poslušajo več kot 1000 različnih e-knjig in zvočnic, dostopajo do ekskluzivnih vsebin in knjig pred uradnim izidom in uživajo v brezplačni poštnini na emka.si. Naročite paket Mladinska knjiga PLUS: prvi mesec za samo 1 EUR (uporabite kodo BEREMDIGITALNO).

Vas je bogat svet digitalnega branja prepričal in bi se tudi vi radi podali na neverjetno popotovanje po neskončni izbiri naslovov knjig ali člankov? Izkoristite enkratno ponudbo časopisne hiše Delo in Mladinske knjige in en mesec uživajte v digitalnih vsebinah.

Berem digitalno: najboljše iz Dela in Mladinske knjige Izberite svojo digitalno knjižnico: NAROČI: paket Delo Digital (prvi mesec za samo 1 EUR).

NAROČI: paket Mladinska knjiga PLUS (prvi mesec za samo 1 EUR: uporabite kodo BEREMDIGITALNO).

Vsebina je nastala v sodelovanju Dela in Mladinske knjige