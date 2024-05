Luka in Kyrie režiserja košarkarske poslastice v Teksasu, ki je še ni konec

V nadaljevanju preberite:

Ko je ob polčasu Dallas zaostajal za 16 točk, ni prav nič dišalo po večeru velikega slavja v Teksasu. »Dogovorili smo se, da se ne bomo vrnili v Oklahomo, pa naj stane, kar hoče,« je bilo sporočilo v slačilnici, ki je delovalo. V drugi polovici tretje četrtine je Luka Dončić (29 točk) začel, Kyrie Irving pa nadaljeval rezultatski zasuk, ki je po zmagi s 117:116 prinesel Dallasu drugo uvrstitev v konferenčni finale v zadnjih treh sezonah. Zvezdnika sta primaknila pričakovani delež, ključni za zmago pa so bili junaki serije Derrick Jones ml., Dereck Lively in PJ Washington, ki je s prostima metoma v zadnji sekundah postavil piko na i zmagovitemu večeru Dallasa.

Iz Oklahome se je pred šesto tekmo Dallas vrnil ne le s pomembno zmago in vodstvom v seriji, temveč tudi s prebujenim Dončićem. Pred domačo publiko je v koš Oklahome hitro začelo padati z vseh strani, strelski izbruh Ljubljančana pa je predramil Oklahomo, ki je z 10 ukradenimi žogami kaznovala neprevidnost domačinov in sredi tretje četrtine povedla za 17 točk. Luka in Kyrie Irving (22 točk) spoznala, da je vrag odnesel šalo in v maniri tekem z LA Clippers sta začela topiti naskok mlade, pa vendar neustrašne ekipe Oklahome.