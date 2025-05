Spodbuda za branje in potovanje

V nadaljevanju preberite:

S knjigo Besedi na sledi bi nedvomno lahko kakšnega bralca premamil, da obišče Jugovzhodno Azijo, in to ne zgolj kot klasičen turist, temveč kot bolj zvedav opazovalec in bralec. Knjiga je napisana v lahkotnem, mestoma tudi nonšalantnem ali celo neobveznem slogu, ki ne poskuša fascinirati z domnevno izjemnimi dogodivščinami, še manj utruja s potenciranim intelektualiziranjem, ki bi dokazovalo, kako načitan in sofisticiran je pisec. Nedvomno je solidna spodbuda tako za branje kot za potovanje, še posebej pa za kombinacijo obojega.