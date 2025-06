Največ nagrad pobrali dve predstavi

S podelitvijo nagrad in Borštnikovega prstana, ki je tokrat pripadel izjemni igralki Nataši Barbari Gračner, se je včeraj sklenil 60. festival Borštnikovo srečanje.

Sklepno slovesnost je režirala Valentina Turcu. Predstavi Kazimir in Karolina in Agmisterij (zadnjič) sta prejeli več nagrad. Nagrado za posebne dosežke so podelili Baladi o trobenti in oblaku.

Vrhunec večera je bila podelitev Borštnikovega prstana Nataši Barbari Gračner, prvakinji ljubljanske Drame, ki s svojo igralsko prezenco že desetletja soustvarja vrhunske gledališke trenutke. Kot je povedala v intervjuju za Sobotno prilogo, jo najmočneje nagovori človek, ki ji odpre srce. »Notranji nemir nas žene, da spregovorimo, ker čutenje presega misel.«

Navdušili štirje igralci

Tokrat res posebno sklepno slovesnost je režirala Valentina Turcu, ki se je podpisala kot režiserka, koreografinja in avtorica glasbenega koncepta. V letošnjem tekmovalnem programu je bilo 12 gledaliških uprizoritev po izboru selektorice Ajde Rooss, ocenjevala pa jih je strokovna žirija v sestavi Mojca Jan Zoran, Tomislav Zajec, Maria Säkö, Peter Rak in Evelin Bizjak.

Žirija je veliko Borštnikovo nagrado za najboljšo predstavo podelila uprizoritvi MGL Kazimir in Karolina v režiji Nine Rajić Kranjac, ki je prejela tudi nagrado za režijo.

Nina Rajić Kranjac, ki je režirala tudi lansko zmagovalno predstavo Angeli v Ameriki, velja za eno najboljših evropskih režiserk. FOTO: Jože Suhadolnik

Tako kot lani so podelili kar štiri enakovredne Borštnikove nagrade za igro. V predstavi Prah je žirijo navdušila Polona Juh, ki je odigrala izjemno zahtevno vlogo matere, ki je izgubila otroka, gre za produkcijo Društva dveh. Prejel jo je Klemen Kovačič za osemurni solo performans Agmisterij (zadnjič), predstavo je tudi produciral skupaj z Bunkerjem Ljubljana. Darja Reichman je nagrado dobila za igro v predstavi Boj na požiralniku (Prešernovo gledališče Kranj in Mestno gledališče Ptuj), saj je ustvarila odrsko prezenco, ki je veliko več kot zgolj pripovedovanje zgodbe. Ivan Peternelj pa je žirijo prepričal z nastopom v predstavi Kje mi živimo v produkciji Slovenskega mladinskega gledališča in Zavoda Melara. »Z igralskim minimalizmom, v katerem ni prostora za odvečnosti, oblikuje prepričljive aktivne dramske like, med katerimi izstopa lik starke, ujete v bivanjsko brezizhodnost,« je zapisala žirija. Nagrado za mlado igralko so podelili Živi Selan za igro v predstavi Boj na požiralniku.

Zmagovalno predstavo Kazimir in Karolina po mnenju žirije zaznamuje izjemna kompleksnost igralskih, koreografskih in scenskih prvin. FOTO: Peter Giodani/MGL

Nagrada za scenografijo je pripadla Igorju Vasiljevu za sceno predstave Nebesje v SNG Drama Ljubljana, za kostumografijo pa Marini Sremac v predstavi Kazimir in Karolina. Nagrado za izvirno dramsko besedilo je prejel Tibor Hrs Pandur za besedilo predstave Pet kraljev: K psihopatologiji neke monarhije v produkciji Slovenskega ljudskega gledališča Celje. Kot je napisala žirija, gre za drzen in neukrotljiv potop v brutalnost Shakespearovih kraljevskih iger skozi sodobno perspektivo. Agmisterij (zadnjič) je slavil tudi v kategoriji za najboljšo koreografijo, ustvarili so jo Klemen Kovačič, Nik Žnidaršič in Maša Radi Buh, prav tako je tej predstavi pripadla nagrada društva gledaliških kritikov in teatrologov za najboljšo uprizoritev.

Borštnikova nagrada za posebni dosežek po presoji žirije je šla v roke ustvarjalcem predstave Balada o trobenti in oblaku v režiji Žige Hrena v produkciji Mini teatra in AGRFT. »Ustvarjalci predstave s premišljenostjo, poglobljenostjo, predanostjo ter z iskreno in emocionalno izvedbeno energijo gradijo avtorski odrski izraz, ki presega dani okvir in obeta odličnost slovenske gledališke prihodnosti.«