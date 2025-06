| Sobotna priloga PREMIUM

Najmočneje me nagovori človek, ki mi odpre srce

»Kar me zares žene in oblikuje, je moj notranji konflikt, nezavedno in moja ranljivost,« je poudarila dobitnica Borštnikovega prstana Nataša Barbara Gračner.

Galerija »Igralska umetnost je kot dobra iluzija. In če začneš preveč razlagati, kako si jo dosegel, si jo morda že razbil«, je dejala Nataša Barbara Gračner. FOTO: Jože Suhadolnik