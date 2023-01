Naša normalnost nikoli ni bila normalna

V nadaljevanju preberite:

Volk dlako menja, nravi pa ne – zakaj se današnja družba znova vse bolj spogleduje s fašizmom in koliko, če kaj, se je v primerjavi s temnimi poglavji polpretekle zgodovine zares spremenilo? Aktualno in pomenljivo je v tem kontekstu branje Strahu in bede Tretjega rajha Bertolta Brechta, dramatika, čigar dela so pri nas le redko uprizorjena – a prav zato so se ga lotili v Slovenskem mladinskem gledališču.

»Brecht je za časa svojega življenja hodil naokoli z žarometom popularnosti in še danes je eden najrelevantnejših teoretikov in dramatikov 20. stoletja. To, da se ga ne uprizarja toliko, kot bi pričakovali, ne govori toliko o njegovi kvaliteti in relevantnosti, temveč bolj o naših časih in naših gledališčih,« je ob tem poudaril režiser predstave Sebastijan Horvat.