Poetika trpi zaradi politike

»Vse dobro je verjetno najbolj politična predstava, kar sem jih kdaj napisal. Danes je treba vse delati bolj politično,« je zatrdil Jan Lauwers, ustanovitelj mednarodno priznane umetniške skupine Needcompany in (prvi belgijski) dobitnik zlatega leva za življenjsko delo na beneškem gledališkem bienalu leta 2014.

Zakaj meni tako? »Naj se popravim: ne gre za to, da bi morali biti bolj politični, ampak je vse bolj političen pogled na umetnost. Neki igralec v predstavi izjavi, da politična umetnost uničuje lepoto politike. Nekaj lepega je v njej in tudi v umetnosti je nekaj političnega – a to dvoje si nasprotuje,« je poudaril. »Zdaj nastaja zmeda, da vse postaja politično. Močno verjamem v presežnost umetnosti in menim, da poetika nekoliko trpi zaradi politike. Poskušamo najti novo ravnovesje. Zato je moje delo ali moje razmišljanje o umetnosti bolj politično, saj je skorajda modno, da moraš biti pri tem dosleden in pikolovski. Gledališče ima danes včasih rado poetiko, ki jo politika nekoliko načenja, in obratno.«