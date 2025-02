Od kratke gledališke slave do desetletja cenzure in gonje

V nadaljevanju preberite:

Mihail Bulgakov (1891–1940) se je zapisal v literarno zgodovino­ s posthumno objavljenim romanom Mojster in Margareta, ki ga, kot je leta 1973 v Jeziku in slov­stvu zapisala Vera Brnčić, lahko označimo za »filozofski roman, ki govori o spopadu sveta svobodnega ustvarjanja s svetom absolutne oblasti, sveta dobrote, iskrenosti in poguma s svetom sebičnosti, hinavščine in strahopetnosti«. Toda Bulgakov je bil tudi plodoviti gledališki ustvarjalec, dramatik, čigar dela so na presečišču intimnega in političnega.