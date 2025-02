Olga, zavržena ženska

»Slediti sem želela Eleni Ferrante, kako razgali zavrženo žensko: brez sramu in brez opravičevanj,« pravi Tijana Zinajić, režiserka predstave Dnevi zavrženosti, ki jo bodo na koprskem gledališkem odru premierno uprizorili jutri ob 20. uri. Roman prepoznavne italijanske pisateljice je gledališko priredila Urška Taufer, v glavno junakinjo Olgo pa se bo vživela igralka Anja Drnovšek.

Dnevi zavrženosti (2002) je drugi roman Elene Ferrante, avtorice kultne Neapeljske tetralogije, katere pravo ime ostaja neznanka. V prvoosebni pripovedi o ženski, ki jo zapusti mož, preizprašuje identiteto sodobne, izobražene ženske, zaznamovane s svojim spolom, družbeno vlogo in materinstvom, opisuje njene duševne stiske in boje, hkrati pa tudi odziv družbe, prijateljev in znancev na položaj pravkar ločene in nemočne ženske, je zapisano na predstavitveni strani Gledališča Koper. Roman se spogleduje z antičnim mitom o Medeji.

Glavno junakinjo Olgo njen mož Mario nekega dne – potem ko mu skuha kosilo in za njim ravno pospravlja – obvesti, da ga je zajela »praznina smisla« in da jo po petnajstih letih zakona zapušča. Osemintridesetletni Olgi se v trenutku podre svet. Njena osuplost preraste v ihtavo maščevalnost, občutek zapuščenosti in osamljenosti, jo sili v nerazumna dejanja, dokler je lastni obup ne privede do dna. Ko končno prepozna, da je nekdanji mož zanjo le še madež na preteklosti, v sebi ponovno najde moč in se vrne k lastnemu ustvarjanju.

»Občutek, da ostaneš sam in osamljen, je bil tako močen, da me je vodil skozi proces ustvarjanja vloge Olge, zavržene ženske,« je povedala igralka Anja Drnovšek (levo).FOTO: Jaka Varmuž/ Gledališče Koper

»Gre za določene klišeje ali stereotipe, za katere bi mislili, da so doma samo v romanu. A so tudi v življenju. In to je roman o življenju ženske, ki je izjemno krut,« pravi Urška Taufer. Na vprašanje, zakaj se v Kopru prvi lotevajo uprizoritve izjemno priljubljene avtorice, odgovori: »Mogoče smo premajhni, radi obsojamo. Junakinja, ki se je počutila krivo, da jo je zapustil mož, je odraščala v družbi, v kateri je zapuščena ženska enako, kot da bi bila mrtva.«

Kot je zapisala v svojem komentarju ob besedilu - ženske (Olge) vratolomna vožnja odpelje po avtocesti čustev, medtem pa poskušajo še poskrbeti za mleko na štedilniku, peljati psa na sprehod, otroke k zdravniku, razumeti, kaj so naredile narobe, dokler jih ne zavrti čez točko obvladljivega. Sporočilo zgodbe je, da se to enkrat ustavi. »Takrat se zagledaš, iz oči v oči. V sebe. In si rečeš, o, glej jo! Dolgo te nisem videla!«

»Vloge sem se lotila postopoma in se najprej potopila v roman in njegovo dramatizacijo. Prepustila sem se zgodbi, saj je tako močna, da te sama vodi. Občutek, da ostaneš sam in osamljen, je bil tako močen, da me je vodil skozi proces ustvarjanja vloge Olge, zavržene ženske. Marsikatere gledalke se bodo z njo poistovetile, bodo pa tudi navijale zanjo,« je povedala igralka Anja Drnovšek.

V igralski zasedbi nastopajo še Mojca Partljič (Revica), Blaž Popovski (Mario), Sara Gorše (Ilaria), Mak Tepšić (Gianni) in Igor Štamulak (Carrano).