Povabilo v razkošni svet lutk

V mariborskem lutkovnem gledališču se bo v soboto začel 33. Poletni lutkovni pristan, mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo, ki bo v mestu ob Dravi potekal ves avgust. Po besedah direktorice in umetniške vodje Lutkovnega gledališča Maribor Katarine Klančnik Kocutar si »zase in za vse želijo svetlejših časov ter uspešnega premagovanja strahov in temine, ki so nas zajeli v zadnjem času«.