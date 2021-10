V nadaljevanju preberite:



Lutkovno gledališče Ljubljana (LGL), osrednje slovensko lutkovno gledališče in skrbnik snovne dediščine slovenskega lutkarstva, je novo sezono začelo v senci ­češnjevih dreves Fabrizia Montec­chija in v družbi gospoda Feliksa, ki je tekmoval s kolesom. O premierah prihodnjih mesecev, razmerah na področju sodobnega slovenskega lutkarstva in dejstvu, »da odraščajočega občinstva ne smemo podcenjevati«, je spregovoril direktor LGL Uroš Korenčan. Ob tem je poudaril, da »lutkarstvo vključuje različne uprizoritvene registre, v sodobni produkciji pa spremljamo vpeljavo sodobnih tehnologij ter predvsem spajanje in prepletanje z drugimi umetnostnimi zvrstmi«.