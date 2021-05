Na stičišču solidarnosti, sočutja in različnosti

V nadaljevanju preberite:



Katarina Klančnik Kocutar je po študiju dramaturgije službovala kot novinarka, nato pa se leta 1999 pridružila Lutkovnemu gledališču Maribor, kjer danes službuje kot direktorica in umetniška vodja. Ob tem je bila na kongresu največje mednarodne organizacije lutkarjev UNIMA nedavno ponovno izvoljena v njen izvršni odbor, kjer bo prihodnja štiri leta vodila komisijo za publikacije in sodobno pisanje ter dopolnjevala spletno enciklopedijo lutkarstva. »Odrasli – ne le kot spremljevalci otrok – tudi preredko obiščejo predstave v lutkovnem gledališču, ko pa pridejo, prav tako odhajajo navdušeni. Stanje se malenkost izboljšuje, a le počasi in stežka. Preprosto je treba kapljati na kamen, da bo počasi nastala vdolbina in se bo nabralo jezerce,« poudarja.