Na Borštnikovem srečanju slavili Angeli v Ameriki

S podelitvijo nagrad in Borštnikovega prstana, ki je letos pripadel izjemnemu igralcu Branku Šturbeju, se je nocoj sklenil Festival Borštnikovo srečanje.

Kot so med drugim zapisali v utemeljitvi nagrade za Branka Šturbeja, ki je član igralskega ansambla SNG Drama Ljubljana, se njegov igralski izraz razprostira med pokrajinami pustolovsko-bonvivanskega duha »francosko-italijanskega« šarma in razgibane mladostnosti, »irsko« prizemljenih očakov, ki pod svojo »skandinavsko« drzno, divjo in neukrotljivo notranjostjo – nemalokrat podprto s šilcem ali dvema – skrivajo subtilne prostranosti nežnosti in melanholije, ki so jim sopostavljeni nagajivi »angleški« humor in bistroumni nesmisli z vsemi žavbami podmazanega intelektualca.

Zmagovalno predstavo Angeli v Ameriki je režirala Nina Rajić Kranjac. FOTO: Ivian Kan Mujezinović

Na vrhu predvsem dve predstavi

Sklepno prireditev, na kateri so slavnostno razdelili nagrade, je režirala Maša Pelko. V tekmovalnem programu se je zvrstilo dvanajst predstav po izboru selektorja Blaža Lukana. Žirija, v kateri so sedeli Gregor Butala, Darko Lukić, Nikita Milivojević, Natasha Tripney in Barbara Zemljič, je veliko Borštnikovo nagrado za najboljšo predstavo podelila šesturni uprizoritvi Slovenskega mladinskega gledališča Angeli v Ameriki v režiji Nine Rajić Kranjac, ki se je epskega dela Tonyja Kushnerja iz leta 1991 lotila z drznim pristopom, s katerim je uspešno povezala mnoge politične in filozofske pramene te igre ter jo obenem oblikovala v predstavo za sodobni čas.

Nagrado za režijo je prejel Jan Krmelj za predstavo Razpoka v produkciji MGL. V tej uprizoritvi je za vlogo Celeste nagrado za mlado igralko odnesla Diana Kolenc.

Štiri enakovredne Borštnikove nagrade za igro so si razdelili Nataša Keser za vloge v predstavi Angeli v Ameriki, Jernej Gašperin za vlogo Noaha v predstavi Razpoka, Anja Novak za vlogi Harper v predstavi Angeli v Ameriki in Paule v predstavi Ljubimki, ki je nastala v produkciji Slovenskega mladinskega gledališča, ter Borut Veselko za vlogo Jockla v predstavi Deževen dan v Gurlitschu v koprodukciji Prešernovega gledališča Kranj in Mestnega gledališča Ptuj.

Nagrada za scenografijo je pripadla Linu Japlju za predstavo Razpoka, za avtorski koncept in dramatizacijo pa Živi Bizovičar in Niku Žnidaršiču za predstavo Juriš v produkciji Slovenskega ljudskega gledališča Celje. Angeli v Ameriki so slavili tudi v kategoriji za najboljšo kostumografijo, saj je tam zmagala Marina Sremac. Predstava Razpoka pa je imela najboljšo glasbo, ki sta jo ustvarila Val Fürst in Pavel Panon.

Borštnikovo nagrado za posebni dosežek po presoji žirije je dobila Spolna vzgoja II v režiji Tjaše Črnigoj. FOTO: Nada Žgank

Borštnikova nagrada za posebni dosežek po presoji žirije je pripadla Spolni vzgoji II v režiji Tjaše Črnigoj in v koprodukciji Nove pošte (Slovensko mladinsko gledališče in Maska Ljubljana) ter Mesta žensk. Žirija je nagrado podelila celotni ekipi, in sicer, kot so poudarili, za izjemno družbeno odgovornost in izvajalski aktivizem.

Žirija je tudi prepričana, da je letošnji festival pokazal, da je gledališče še bolj kot kdaj prej predvsem območje svojevrstne občutljivosti, ki sega prek samega odra – in pri tem z vso odgovornostjo sprejema svojo vlogo pri oblikovanju skupnosti.