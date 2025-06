Kandidatura Uršule Cetinski po pisanju hrvaških medijev buri duhove

Hrvaški časnik Jutarnji list je v satiričnem članku ostro kritiziral kandidaturo Uršule Cetinski, nekdanje direktorice Cankarjevega doma, za položaj direktorice Mestnega gledališča Komedija v Zagrebu. Po mnenju njihovega gledališkega kritika je bila njena prijava vsebinsko pomanjkljiva in jezikovno neustrezna.

V prispevku z naslovom Naš gledališki kritik je naletel na nadrealistični program 58-letne Uršule Cetinski avtor uvede zgodbo z izmišljenim prizorom dvanajstletne deklice, ki se po spletnem iskanju in s pomočjo umetne inteligence odloči kandidirati za direktorski položaj. Ta slogovni prijem naj bi po mnenju avtorja ponazarjal površnost in nepoznavanje ustanove, ki jo izraža prijava dejanske kandidatke.

Po navedbah Jutarnjega lista Uršula Cetinski v svoji deset in pol strani dolgi prijavi navaja, da o načrtovani sezoni 2025/26 nima zadostnih informacij, zaradi česar ne predlaga konkretnega programa. Namesto zahtevane večletne programske vizije in finančnega načrta je menda priložila zgolj seznam treh predstav, ki jih v gledališču že uprizarjajo ali pa tja sploh ne sodijo. Za glasbenega sodelavca je predlagala slovenskega skladatelja Alda Kumarja (v članku poimenovanega Prinčič), ki naj bi ji pomagal pri razvoju glasbenega dela repertoarja.

Kritika je v članku usmerjena tudi v jezikovno raven prijave, ki je bila – sodeč po slogovnih in slovničnih napakah – prevedena iz slovenščine v hrvaščino najverjetneje s pomočjo prevajalskih orodij. Med drugim je menda zapisala stavke, kot je »Rada bi si pomagala skladatelja«, ki so slovnično in pomensko nesprejemljivi.

Uršula Cetinski je menda po pisanju časnika priznala, da z gledališčem Komedija nima neposrednih stikov, razen obiska muzikala Šest, ki ga je predčasno zapustila zaradi, kot navaja, preglasne zvočne podobe. Kljub temu jo je svet zavoda med sedmimi prijavljenimi kandidati s štirimi glasovi za in enim proti predlagal županu Tomislavu Tomaševiću v potrditev. Končno odločitev naj bi sprejel v prihodnjih tednih.

Izjava Uršule Cetinski: Ekipa je izjemna

Za Delo je Uršula Cetinski zavrnila trditev, da je predstavo zapustila. »Ogledala sem si jo konca in v njej neizmerno uživala.« Pojasnila je, da je predhodno analizirala delovanje gledališča Komedija, pri tem pa črpala zgolj iz javno dostopnih virov. »Notranjih informacij nisem imela in tam tudi nikogar ne poznam. Kljub temu mislim, da sem pripravila dobro analizo. Umetniška ekipa je izjemna in z velikim veseljem bi z njimi sodelovala. Sama imam 30 let izkušenj na tem področju in delo v takšnem okolju bi mi bilo v čast in veselje,« je poudarila.

Uršula Cetinski je ena od sedmih kandidatov za vodenje Mestnega gledališča Komedija v Zagrebu, njen program pa je naletel na ostre odzive v hrvaški javnosti. FOTO: Črt Piksi

Kot dodaja, jo je predlog sveta zavoda presenetil in počastil. »Z njimi sem opravila dveurni razgovor. Vsem kandidatom so postavili zelo strokovna vprašanja. Moram priznati, da je bil to eden najbolj strokovnih pogovorov, kar sem jih kadarkoli imela.«

Uršula Cetinski poudarja, da ima gledališče izjemen potencial in odličen ansambel, specializiran za glasbeno gledališče in komedijo. »Imajo izvrstne glasbenike, pevce, plesalce in igralce – gre za umetniško specializacijo, kakršne v Sloveniji nimamo. Zaposlujejo več kot 200 ljudi, kar je zame znano področje, saj sem večino kariere delovala prav v velikih javnih kulturnih ustanovah.«

Kadrovske poteze in politično ozadje

Jutarnji list v svoji analizi opozarja tudi na domnevno sistematično kadrovsko politiko, usmerjeno v angažiranje slovenskih menedžerk na ključnih mestih v zagrebških kulturnih institucijah. Tako je menda Urad za kulturo pod vodstvom Emine Višnić že leta 2022 imenoval Zdenko Badovinac za direktorico Muzeja sodobne umetnosti, ki je leto dni pozneje odstopila.

Zanimivo je, da je predsednica gledališkega sveta Franka Perković Gamulin, sicer članica politične koalicije Možemo, v oceni prijave Uršule Cetinski zapisala, da kandidatko odlikujejo »jasnost, izvedljivost in osredotočenost na strateški razvoj gledališča«.

Jutarnji list se sklicuje tudi na poročanja slovenskih medijev, ki so v preteklosti obravnavali različne očitke na račun Uršule Cetinski, med drugim v zvezi z domnevnim mobingom in vodenjem Cankarjevega doma. Po podatkih časnika je gledališki svet v Zagrebu menda ocenil, da so bili ti sumi neutemeljeni.

Pogovori z nekaterimi pravnimi strokovnjaki na Hrvaškem pa, navaja avtor članka v hrvaškem mediju, razkrivajo, da prijava ne ustreza formalnim pogojem razpisa, zato bi jo po njihovem mnenju lahko upravno sodišče zavrnilo, če bi bila vložena tožba. Posebej kontroverzni naj bi bili po njegovem zapisu predlogi kandidatke za prihodnje delovanje gledališča – med drugim uprizarjanje feminističnih predstav in dvakrat na leto muzikali za gluhe z znakovnim tolmačem pred odrom – kar naj bi po mnenju avtorja članka v dvorani Komedije težko izvedli.

Kdo je Uršula Cetinski

Uršula Cetinski je bila dva mandata na čelu Cankarjevega doma, pred tem je bila dva mandata direktorica Slovenskega mladinskega gledališča. Diplomantka primerjalne književnosti in nemščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani je pred leti pridobila naziv magistrice upravljanja v kulturi in medijih (Univerza Johannesa Keplerja, Linz, Avstrija).

Kariero je začela kot novinarka in pozneje urednica na Radiu Študent, v Cankarjevem domu je bila od leta 1996 do 2006 vodja gledališkega programa, potem namestnica direktorice in programska selektorica mednarodnega gledališkega festivala Exodos v Ljubljani. Med drugim je bila tudi ustanoviteljica in umetniška direktorica mednarodnega festivala sodobnih umetnosti Mesto žensk v Ljubljani.

Ko se je lani tretjič prijavila na razpis za direktorico CD, je dobila podporo tako strokovnega sveta kot sveta zavoda, vendar se je hkrati pojavilo več očitkov o netransparentnem delovanju tega javnega zavoda in razne anonimke o njenem vodenju. Sama je vse očitke o neprimernem vedenju ali mobingu zavrnila, kaj so ugotovile pristojne institucije, pravzaprav ni znano. Ministrica za kulturo Asta Vrečko je za novega generalnega direktorja Cankarjevega doma septembra imenovala Jureta Novaka.