Uršula Cetinski se poslavlja, Cankarjev dom prevzema Jure Novak

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je za generalnega direktorja Cankarjevega doma, kulturni in kongresni center za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja imenovala Jureta Novaka. Mandat bo nastopil 15. oktobra 2024.

»Na podlagi pregleda celotne spisovne dokumentacije, ki vključuje sklepno mnenje razpisne komisije ter mnenji sveta in strokovnega sveta javnega zavoda ministrica ugotavlja, da se je Jure Novak izkazal kot najbolj strokovno usposobljen kandidat za zasedbo razpisanega delovnega mesta generalnega direktorja javnega zavoda Cankarjev dom,« so na ministrstvu zapisali v sporočilu za javnost.

Jure Novak prihaja iz gledaliških vod, med letoma 2007 in 2010 je bil umetniški vodja gledališča Glej, od leta 2021 je vodil Prešernovo gledališče Kranj. »Kandidat je izkazal prepričljivo, smelo in najbolj izvedljivo vizijo poslovanja javnega zavoda za naslednjih pet let, ki je usmerjena v prihodnost, kar je podlaga za nadaljnji razvoj javnega zavoda v smeri njegovih potencialov, prepoznavnosti in pomena za celotno slovensko kulturno umetniško skupnost ter vpetost v mednarodno kulturno okolje.«

Cankarjev dom je osrednja slovenska kulturna ustanova, v kateri se vsako leto odvije približno 200 kongresnih prireditev in okoli tisoč kulturno-umetniških dogodkov, ki se jih skupaj udeleži več kot 400.000 obiskovalcev. Uršula Cetinski je vodenje prevzela od dolgoletnega direktorja Mitje Rotovnika.