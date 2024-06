Zdi se mi, da sem prav zdaj na vrhuncu ustvarjalne moči

V nadaljevanju preberite:

Koreografinja Valentina Turcu­ se je pred desetletjem z baletom Romeo in Julija potrdila­ na mednarodni sceni. Sledila­ je vrsta izjemnih predstav na velikih­ evropskih odrih, kot so Ana Karenina, Nevarna razmerja, ­Jevgenij Onjegin, Carmen, Don Giovanni, Smrt v Benetkah, ­Gospa Bovary in Dama s kamelijami. Zdaj je pred vrati premiera njenega baleta Hamlet v izvedbi Béjart Balleta iz Lozane.