Književni liki so prijateljska druščina

»V začetku je bil tekst morda zastavljen nekoliko drugače, ampak se mi je zazdela atmosfera nekoliko preveč grozljiva in mračna, ne nazadnje srednji vek ni bil mračen, čeprav ga nekateri še vedno radi tako predstavljajo«, je poudaril Boris Kolar. Med nominirance za kresnika se je uvrstil že z romanoma Iqball hotel in Potopimo Islandijo, tokrat pa je svojo precej nenavadno zgodbo O vinu, kozah in drugih prevarah umestil v srednjeveško Francijo, z omenjenima deloma pa jo povezujeta specifičen humor in domiselno izrazoslovje.