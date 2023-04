Muzej, ki je imel vse, ima vse manj ugleda

V nadaljevanju preberite:

Mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev je prejšnji mesec objavil poročilo o raziskavi, ki je pokazala in dokazala, da je v zbirkah največjega in najbolj obiskanega ameriškega muzeja – Metropolitanskega muzeja umetnosti na Peti aveniji v New Yorku – več kot tisoč eksponatov sumljivega izvora, ki jih je pridobil od posameznikov, obtoženih ali obsojenih trgovanja z ukradenimi in pretihotapljenimi umetninami.

Posli so se muzeju precejkrat ponesrečili: od trgovca z umetninami Roberta E. Hechta so leta 1972 za milijon dolarjev kupili Evfronijevo vazo, leta 2008 pa so jo morali vrniti Italiji. Zlati pokrov sarkofaga Nedžemanha je Met za štiri milijone dolarjev kupil leta 2017 – in vrnil Egiptu leta 2019.