Muzeji ne ležijo zunaj družbe – so njen barometer

V nadaljevanju preberite:

»Javne institucije ne ležijo 'zunaj' družbe, ampak so barometer časa in prostora. To, kako naj bi se muzeji in galerije odpirali spremembam in vključevanju raznolikih glasov, ni ne samoumevno ne enostavno, toda kot je nedavno rekel eden od obiskovalcev, umetnost je povabilo k pogovoru,« Maria Balshaw zapiše v monografiji, ki je nekakšna razširjena različica cikla predavanj The Slade Lectures in Fine Art: The Future of Museums, ki jih je leta 2022 imela na Univerzi v Cambridgeu