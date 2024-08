Napake so dobrodošle, odpirajo nove načine razmišljanja

V nadaljevanju preberite:

André Derainne (1994), priznani stripovski avtor, ilustrator in oblikovalec, bo oktobra v Ljubljani prvi gost novega rezidenčnega programa za francoske striparje. Kot poudarja, se je s stripom težko preživljati, saj »od začetka projekta do trenutka, ko knjiga pristane v knjigarnah, pogosto mineta dve ali tri leta, denar, ki ga dobimo v tem času, pa pogosto ustreza dvo- ali trimesečni minimalni plači«. Dodaja, da v Franciji večina »še vedno ustvarja analogno, ročno, avtorji pa so zelo navezani na kakovost knjige kot objekta«.