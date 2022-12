Strmoglavljenje trga NFT

V nadaljevanju preberite:

Ob koncu lanskega leta so se vrstile evforične napovedi o ­svetli prihodnosti NFT (non-fungible token, nezamenljivi žetoni), letošnji december pa je veliko bolj komoren. Trg NFT je potonil, nekateri žetoni­ so vredni le še odstotek nekdanje vrednosti, napovedane so tožbe proti zvezdnikom, ki so ­propagirali nakup. Resda že na začetku nakupovalne mrzlice ni manjkalo skeptikov, ki so svarili pred umetno napihnjenim finančnim balonom tovrstnega digitalnega kolekcionarstva certifikatov kot dokazov za avtentičnost in unikatnost določene podobe, slike, fotografije, grafike, gifa, glasbene skladbe, tvita, mema, računalniške igre oziroma tako rekoč kateregakoli »predmeta« ali vsebine. Vendar prav tako ni manjkalo entuziastov, ki so bili prepričani o svetli prihodnosti trga NFT in konstantni rasti vrednosti žetonov.