Urbicid v Gazi ni vprašanje, temveč dejstvo

Palestinsko-britanski arhitekt Antoine Raffoul, leta 1941 rojen v Nazaretu in sedem let pozneje z družino izgnan iz Haife, se že desetletja posveča prepletu aktivizma in arhitekturne prakse. Med drugim se je zavzemal za ohranitev palestinske vasi Lifta, simbola palestinske tradicije in nakbe, ustanovil platformo Group 1948: Lest.We.Forget in skupino APJP, ki je pozivala k prekinitvi dela na zasedenih palestinskih ozemljih, ter pomagal ustanoviti mednarodno mrežo Arhitekti za Gazo, ki si prizadeva za obnovo Gaze in podporo arhitektom.