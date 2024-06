Znane podobe, a za bistveno nižjo ceno

V nadaljevanju preberite:

Med odkrivanjem novih avtomobilov na Kitajskem so padli v oči tudi modeli, ki jih dobro poznamo z naših cest, a so tukaj povsem pomešani in z drugačnim imenom in logotipom. To so avtomobili znamke Jetta, v kateri so združili podobe volkswagna, škode in seata.

Vse skupaj deluje kot rahlo neposrečena kopija, toda v resnici pri znamki Jetta ne gre za nobeno krajo idej, temveč za Volkswagnov projekt na Kitajskem. Avtomobilsko znamko Jetta so ustanovili leta 2019, saj so želeli ponuditi nekaj novega za hitro rastoč kitajski trg, vse skupaj pa so postavili na temeljih modela jetta, ki je bil med kitajskimi kupci precej priljubljen.

Vendar pravi začetki segajo vse do leta 1991. Takrat je na pobudo Volkswagna na Kitajskem nastalo podjetje FAW-VW s sedežem v Changchunu. Šestdesetodstotni delež je v lasti podjetja FAW, skupina Volkswagen ima 25 odstotkov, kitajska podružnica Volkswagna deset odstotkov in Audi pet odstotkov.