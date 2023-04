Velika imena na velikem ljubljanskem festivalu

Odpri galerijo

Na današnji razgrnitvi programa festivala so se predstavili tudi sponzorji festivala in posameznih prireditev. Z leve Mateja Demšič (MOL), Tomislav Čizmić (Mercator), Elvira Medved (Krka), John Denhof (NKBM), Nataša Luša (Delo), Darko Brlek, Špela Kregar (Sava), Zoran Janković, ­Boštjan Škufca Zaveršek (Telekom), Janez Škrabec (Riko), Marko Arsenovič (s.Oliver), Leon Tomašič (Terme Dobrna) in Aleš Čerin (MOL). FOTO: Matej Družnik