Tim Gajser nazaj na vrh kljub padcu na Portugalskem

Slovenski motokrosist Tim Gajser je dobil prvo vožnjo pete dirke sezone svetovnega prvenstva v portugalski Aguedi v elitnem razredu MXGP. V zelo zahtevnih deževnih razmerah se je zmagovalec sobotnih kvalifikacij znašel najbolje in zanesljivo ugnal vse tekmece. Drugi Slovenec v razredu MXGP Jan Pancar je končal med prvo deseterico na devetem mestu.

Petkratni svetovni prvak Gajser lovi prvo zmago v letošnji sezoni, potem ko je vse štiri doslej dobil svetovni prvak Španec Jorge Prado, ki je bil v kvalifikacijah šele sedmi. Na drugem mestu je končal Latvijec Pauls Jonass, tretji je bil Francoz Romain Febvre. Prado je tokrat v prvi vožnji padel in bil komaj 15.

Vodilni Prado se ni najbolje znašel

Prva dirka na Portugalskem po treh tednih premora je postregla z izredno zahtevnimi vremenskimi razmerami. Gajser je dobro startal in v uvodu vozil na prvem mestu. A hitro se mu je približal Nizozemec Jeffrey Herlings, drugi v kvalifikacijah, agresivno je po notranji linij poskušal z napadom in se kmalu prebil mimo Gajserja, skupaj pa sta se tekmecem nekoliko odpeljala. Razmere so se nato le še slabšale, močno je deževalo, vidljivost je bila slaba, nastajale so prve luže na stezi in vožnja za tekmeci je postala izziv. Vseeno je Gajser vrnil napad na Herlingsa, a je nekaj časa še vozil za Nizozemcem.

Na vse bolj blatni in mokri stezi pa se ni znašel vodilni v skupnem seštevku SP Prado, ki je padel,in po odhodu v bokse zdrsnil na 23. mesto. Febvre se je medtem približal vodilni dvojici, Gajser pa se je nekoliko umaknil nazaj in vozil svojo dirko.

Tim Gajser FOTO: Honda Racing

Gajser si je vzel čas za nov napad, iskal nove linije in se po zunanji strani suvereni prebil mimo Herlingsa. V že skoraj nemogočih razmerah si je nabral okoli tri sekunde prednosti pred Herlingsom. Smola je nato doletela tudi Nizozemca, saj mu je ugasnil motor, verjetno zaradi pregrevanja.

Tudi iz Gajserjevega motorja je skozi celo dirko prihajal dim in Febvre se mu je približal le na sekundo zaostanka. A Francoz je nato storil preveč napak in znova zaostal, potem pa je tudi sam imel tehnične težave in na koncu zasedel šele tretje mesto. To je izkoristil Jonass, ki je v cilj prišel kot drugi z zaostankom več kot 40 sekund.

Gajser prevzel vodstvo v skupnem seštevku

V zahtevnih razmerah se je dobro znašel tudi drugi Slovenec v tem razredu. Pancar, ki je minuli konec tedna ob odsotnosti izkušenejšega rojaka zanesljivo premagal tekmece na uvodni dirki državnega prvenstva na progi Prilipe pri Brežicah, je mesta vztrajno pridobival, na stezi se je znašel zelo dobro in končal na devetem mestu, kar je njegov najboljši rezultat v razredu MXGP v karieri.

Z zmago na prvi dirki je Gajser prevzel tudi vodstvo v skupni razvrstitvi SP, kjer ima zdaj 241 točk. Prado je pri 229, Febvre pa 202. Pancar je v skupnem seštevku nekaj mest pridobil in je zdaj 16. z 49 osvojenimi točkami. Druga dirka v razredu MXGP naj bi se začela ob 18.10, če bodo vremenske razmere to dopuščale.