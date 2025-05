V nadaljevanju preberite:

V pogovoru za Delo je Vesna Jurca Tadel, ravnateljica SNG Drama Ljubljana, podrobneje razkrila ozadje svoje odločitve za odstop. Pogovarjali smo se o razmerah v kolektivu in zakaj ne bo odstopila takoj. Povedala je tudi, da se je nezadovoljstvo zaradi selitve začelo umirjati in kaj natančno so ji očitali v delu kolektiva.