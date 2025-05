Ravnateljica Drame odstopila zaradi razhajanj z delom kolektiva

Vesna Jurca Tadel je, kot smo napovedali, odstopila z mesta ravnateljice ljubljanske Drame. Svoj odstop je napovedala prejšnji teden na svetu delavcev, kjer so predstavili rezultate ankete o zadovoljstvu zaposlenih v SNG Drama Ljubljana in njihovem zadovoljstvu s postopkom selitve. Danes je potrdila, da je odstop posledica prevelikih razhajanj znotraj kolektiva.

»Vodenje tega gledališča sem prevzela v času izjemnih izzivov – po pandemiji, sredi izčrpanosti kolektiva, pred začetkom celostne prenove stavbe in ob finančnih rezih, ki so zaznamovali vsakdanje delovanje. Od vsega začetka sem sledila jasno začrtani umetniški in programski viziji, utemeljeni na poslanstvu Drame, ki sem jo predstavila že v prijavi na razpis in jo nadgradila v strateški načrt zavoda,« je danes ob odstopu med drugim sporočila Vesna Jurca Tadel.

»Verjela sem – in še vedno verjamem –, da si Drama zasluži program, ki spoštuje njeno identiteto, gradi repertoar na kakovostnih besedilih in v sodelovanju z najvidnejšimi ustvarjalci odpira relevantna, aktualna družbena vprašanja. Prepričana sem, da mora Drama odpirati nove teme, postavljati vedno znova najvišje estetske standarde, obenem pa mora biti čvrsto zakoreninjena v tradiciji slovenske kulture, razsvetljenske širine, globalnega humanizma in zavezanosti dostojanstvu posameznika.«

Razhajanja z delom kolektiva pregloboka

A, kot dodaja, »umetniško vodenje temelji tudi na zaupanju in soustvarjanju z ansamblom. V zadnjem času so postala razhajanja v viziji med menoj in delom kolektiva pregloboka, da bi bilo mogoče še naprej skupaj tvorno načrtovati prihodnost.

Zato sem se odločila za odstop. Drama ni le stavba, program ali kadrovski razrez – je skupnost. In če skupnosti ni mogoče povezati okrog skupnih vrednot in ciljev, je edino odgovorno, da se umaknem,« je pojasnila.

»Ves čas sem z vso odgovornostjo sprejemala pogosto težke odločitve – naj gre za repertoar, sodelavce, selitev ali krizno upravljanje sredstev. Ponosna sem na to, da smo ob preselitvi v nadomestne prostore ohranili kolektiv na enem mestu in da je naše ustvarjanje lahko potekalo tako rekoč neokrnjeno, saj smo eno sezono zaključili še v starih prostorih, drugo pa pravočasno začeli na novi lokaciji. In ponosna sem, da smo kljub vsem izzivom zaradi selitve ohranili občinstvo, da se dvorane vedno bolj polnijo in da naše predstave vzbujajo odziv, razmislek, tudi navdušenje. To je zame dokaz, da sem uspešno našla teme, ki vznemirjajo, zgodbe, ki privlačijo, in usode dramskih oseb, ki pozivajo k razmisleku,« je še zapisala.