Barbara Jaki še nadaljnjih pet let na čelu Narodne galerije

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta javnega zavoda Narodna galerija za direktorico Narodne galerije za obdobje petih let imenovala dosedanjo direktorico Barbaro Jaki. Njen novi mandat bo trajal od 20. novembra 2025 do vključno 19. novembra 2030.

Vodenje Narodne galerije je Jaki prvič prevzela novembra 2005.

Več kot 37 let delovnih izkušenj v Narodni galeriji

Kot so navedli v današnjem sporočilu za javnost ministrstva za kulturo, ima Jaki več kot 37 let delovnih izkušenj v Narodni galeriji, vse od pripravnice do kustodinje, vodje fototeke, vodje kustosov, kustodinje slikarskih zbirk do direktorice Narodne galerije, s čimer izkazuje pogoj najmanj pet let delovnih izkušenj s področja dela zavoda.

Poznavanje področja dela zavoda ter sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu kandidatka izkazuje z dosedanjimi delovnimi izkušnjami in s predloženim programom delovanja zavoda v prihodnjih petih letih, so še zapisali.

Jaki je po izobrazbi univerzitetna diplomirana umetnostna zgodovinarka, magistrica znanosti umetnostne zgodovine in doktorica znanosti s področja umetnostne zgodovine. Diplomske listine je prejela na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.