Športni direktor Red Bull Bore Hansgrohe je navdušen nad Florianom Lipowitzem

Po desetih etapah so kolesarji na dirki po Franciji končno prišli do dneva premora. Kolesarji in njihovi športni direktorji imajo čas, da se ozrejo nazaj in ocenijo svoj začetek rumene pentlje. Rolf Aldag, športni direktor Red Bull Bore Hansgrohe vztraja, da gre v njihovi ekipi vse po planih.

Kandidata za visoko generalno razvrstitev Florian Lipowitz in Primož Roglič trenutno zasedata 8. in 9. mesto v skupnem seštevku, oba pa zaostajata dobre tri minute in pol. Aldaga je še posebej navdušil mladi Lipowitz, na katerega je v izjavah opozarjal tudi Roglič: »Pušča zelo dober vtis. Ob dnevu počitka smo mirni in zadovoljni,« je za nemške medije povedal 56-letnik, ki je eno sezono deloval tudi pri Bahrain Victoriousu.

Pred startom so pri bavarski ekipi sicer poskušali zmanjšati pričakovanja do Lipowitza, a z dobrimi predstavami je 24-letnik iz Laichingena pokazal, da gre nanj resno računati. Hitro je bilo jasno, da si bo kapetanski trak delil z Rogličem. Aldag dodaja, da Tour postaja vse težji: »Vse, s čimer se je do sedaj soočil, je bilo predvideno. Nadaljevanje dirke bo tako fizično kot psihično veliko bolj zahtevno.«

Primož Roglič je na Touru vseskozi dobre volje. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Dodaja, da ga bo ekipa podpirala še naprej, saj je oder za zmagovalce še vedno dosegljiv za oba kapetana: »Tudi mi ne smemo zmanjšati Florianovega navdušenja. Če ima željo nekaj poskusiti in želi voziti z velikimi imeni, potem je to povsem dovoljeno – še posebej na njegovem prvem Touru. In veselje nam je, da to opazujemo,« zaključuje Aldag.

Primož Roglič je vse boljši

Oba kapetana RedBull Bore Hansgrohe sta skozi Tour rasla. Nista ga začela v najboljših formah, a sedaj se ob prihodu v gore stvari počasi normalizirajo. Primož Roglič je pozabil bolezen, ki ga je pestila po dirki po Italiji, tudi poškodbe so preteklost. Brez težav in padcev je odpeljal prvi teden, to pa nas lahko obdaja z dobro voljo.

Veliko bo povedal drugi kronometer rumene penlje, v 13. etapi je na sporedu gorski. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Aldaga so novinarji povprašali tudi o slovenskem zvezdniku. Na očitke, da je v Francijo prišel na dopust, se Nemec ne zmeni: »Vsi imamo razloge, da smo tukaj. Tu nismo samo zato, da bi preživeli tri lepe tedne. Če bi Primož želel s kolesom potovati po Franciji, bi njegov bančni račun to zagotovo dopustil.«

Na prvi gorski etapi je končal med najboljšimi, tudi v izjavah po etapah pa lahko vidimo, da je Slovenec dobro razpoložen. Prihaja njegov teren, kjer bo na težkih gorskih etapah poskusil napredovati v skupnem seštevku in se prebiti v prvo peterico, tudi stopničke niso nedosegljive. Veliko bo povedal gorski kronometer v 13. etapi, kjer se bodo med kolesarji najverjetneje ustvarile velke razlike.