Prodali bi jo za drobiž, vredna je milijone

Madridski Prado je sprva rimski palači Barberini, zdaj pa še neapeljskemu muzeju Capodimonte začasno posodil nedavno odkrito Caravaggiovo mojstrovino. Prvič po štirih stoletjih je spet v Neaplju. V času njenega nastanka je mesto spadalo pod Španijo. Ob njej Capodimonte razstavlja še Bičanje Kristusa, prav tako iz umetnikovega neapeljskega obdobja. Dve sliki, dve zgodbi in en dialog velikih mojstrov – ob praznovanju 2500-letnice mesta. Za kakšno zgodbo gre?